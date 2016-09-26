معلن بيع الدورية بقبضة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الإعلان عن بيع إحدى الدوريات الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية عن طريق موقع الكتروني مخصص لذلك.

وأوضحت أن إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تابعت الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية للتوصل لمن قام بنشر الإعلان بعد أن حدد لها سعر على صفحة السوق المفتوح الإلكترونية، وبعد البحث والتحري تم ضبط صاحب الإعلان الذي أقر بأنه ارتكب الواقعة مدعياً أن لديه مركبة مشابهة لها يريد بيعها، وقد أحيل المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

وحذرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية حتى لا يقع صاحب الإساءة تحت طائلة التجريم وفق قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر عدة ويتضمن عقوبات ومحاذير يجب على كل مستخدم لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التسويقية والشخصية مراعاتها والالتزام بها لتجنب المساءلة القانونية.