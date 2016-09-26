الأردن.. حظر النشر في واقعة اغتيال ناهض حتر

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الإثنين، حظر نشر الأخبار المتعلقة بالكاتب الصحفي ناهض حتر الذي اغتيل الأحد أمام قصر العدل وسط عمان بسبب نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على فيس بوك اعتبر أنه 'يمس الذات الإلهية' .

وقالت هيئة الاعلام في بيان، إن 'محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر'، وكالة فرانس برس.

وأوضحت أن القرار اتخذ 'حفاظاً على سرية التحقيق، وتحقيقاً للصالح العام'، ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى 'التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية'.

وأستثنى البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس ثلاث تهم لقاتل حتر هي 'القتل العمد مع سبق الإصرار، وجناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص'، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وبحسب قانون العقوبات الأردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الإعدام شنقاً.

وقتل حتر بثلاث رصاصات صباح الأحد عندما كان يهم بدخول مبنى قصر العدل في منطقة العبدلي وسط عمان من أجل حضور جلسة محاكمته وذلك بعد نحو اسبوعين على اطلاق سراحه بكفالة مالية.

والقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاماً.

وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن حتر في الثامن من سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه.

واوقف حتر في 13 أغسطس الماضي عقب نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعتبر مسيئاً للذات الالهية.

ووجه مدعي عام عمان الى الكاتب اليساري المسيحي تهمتي 'إثارة النعرات المذهبية' و'إهانة المعتقد الديني'، وأعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به، مؤكداً أنه 'غير مذنب'.

وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل، في حال إدانته، إلى الحبس ثلاث سنوات.

وكان حتر نشر رسماً كاريكاتورياً، لم يرسمه، على صفحته على فيس بوك بعنوان 'رب الدواعش' ما أثار جدلاً واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد ان اكد أن الرسم 'يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الالهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الإرهابيون'.