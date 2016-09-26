وفيات الاثنين 26 سبتمبر 2016

– مريم سالم الضياف، ارملة سالم علي خليفة السويدي، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق4، ش10، م12، للنساء: صباح السالم، ق4، ش10، م24، ت: 25511922 – 25520168.

– فاطمة أحمد النجار، أرملة أحمد حسن النجار، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، حسينية العباسية، للنساء: النزهة، ق1، ش18، م18، ت: 99877255 – 96631698.

– منيرة فلاح الحصيني المطيري، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: العمرية، ق2، ش1، ديوان العلاج، مقابل روضة العمرية، للنساء: الرحاب، ق2، ش11، م5، ت: 97755193 – 98882372.

– محمد أحمد محمد الخباز، «71 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: العارضية، ق8، ش3، ج2، م7، ت: 65166122،

– عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن ملا داود، «15 عاماً»، شيع، للرجال: القرين، ق1، ش19، م10، للنساء: جنوب السرة، حطين، ق1، ش327، م54، ت: 66512298 – 90099958 – 66515651 – 97344430.