نجاة نائب المدعي العسكري بالصومال من محاولة اغتيال

نجا نائب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الصومال، ظهر اليوم الإثنين، من محاولة اغتيال، لكنه أصيب بجروح، ولقي أحد حراسه حتفه، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون وسط العاصمة مقديشو.

وقال رئيس المحكمة العسكرية العقيد 'لبيان علي يرو'، إن 'نائب المدعي العام للمحكمة العسكرية عبدالله حسن محمد، تعرض للإصابة (بجروح لم يحدد مدى خطورتها) بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار علي سيارته وسط العاصمة'.

وأشار 'يرو' إلى أن 'نائب المدعي العام تم نقله إلى أحد مستشفيات مقديشو'.

وحسب شهود عيان، فإن مسلحين على متن سيارة اعترضوا طريق السيارة التي استقلها النائب، وفتحوا النار عليها عشوائيا في حي 'ورطيغلي' بمقديشو؛ ما أسفر عن إصابت، ومقتل أحد حراسه, وفقا للأناضول.

وأضاف الشهود أن وحدات من الأمن وصلت إلى موقع الحادث، وطوقت المكان في مسعى لإلقاء القبض على منفذي الهجوم، الذين لاذوا بالفروا.