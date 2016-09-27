وزير التربية : لدينا عجز في عدد معلمات الرياضيات والفيزياء

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حرص «التربية» على سد كل النواقص في جميع مدارس الكويت خلال فترة قصيرة.

وفي تصريح صحافي اليوم أدلى به خلال جولة تفقدية لثانوية (فارعة بنت أبي الصلت) بمحافظة مبارك الكبير، قال العيسى إن «هناك عجزا في عدد معلمات مادتي الرياضيات والفيزياء وهذا العجز يحصل ليس في الكويت فحسب إنما على مستوى الوطن العربي».

وأضاف إنه «تم اعتماد أكثر من 400 درجة وظيفية من أصل 700»، لافتا إلى أن «المشكلة تكمن في التخصصات النادرة وليس في ديوان الخدمة المدنية».

وعن الجولة التفقدية، ذكر العيسى إنها «تأتي في إطار الوقوف على استعدادات مدارس الكويت للعام الدراسي الحالي»، مشيدا «باستعدادات ثانوية (فارعة بنت أبي الصلت) من حيث جاهزية فصولها وتوافر الكتب وصيانة وحدات التكييف والكهرباء والصيانة الصحية».