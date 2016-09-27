قتلى في هجوم انتحاري على سوق شعبي ببغداد



قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرون بجروح، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوق شعبي الثلاثاء في بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: 'قتل سبعة أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف المدنيين في سوق شعبي'. ووقع الهجوم في منطقة بغداد الجديدة شرق بغداد، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

ووقع انفجار ثان في العاصمة العراقية بغداد عند منطقة البياع، أسفر عن سقوط قتيل وسبعة جرحى في حصيلة أولية.

ويأتي الهجومان بعد يومين على مقتل ستة أشخاص بتفجير مماثل، استهدف تجمعا للمواطنين في حي الإسكان الواقع غربي بغداد، وتبناه تنظيم داعش المتشدد.

وتشهد بغداد منذ السبت إجراءات أمنية غير مسبوقة، أدت إلى ازدحام مروري خانق، بلغت معه طوابير السيارات كيلومترات عدة.

وتستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير على مدينة الموصل، أبرز معاقل تنظيم داعش في البلاد وآخرها بعد استعادة معظم المناطق التي استولى عليها قبل أكثر من عامين.