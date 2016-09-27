خبير ألماني: ترامب تصرف كـ 'طفل عنيد' في المناظرة

يرى خبير ألماني بارز، أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، حسمت لصالحها المناظرة التلفزيونية بينها وبين منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقال خبير مهارات التواصل كريستوف شفاب اليوم الثلاثاء إن 'كل شيء سار بالفعل من البداية في اتجاه كلينتون'.

وأوضح ذلك بأنها عرضت نفسها بشكل أنثوي ومراع لشعور الآخرين ومتفهم أيضاً، فيما كان منافسها ترامب عنيداً للغاية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك لم يستطع زحزحة كلينتون عن توازنها.

وأضاف الخبير الألماني أن 'ترامب خسر بصفة خاصة عندما صاح كطفل عنيد وقال: لدي الأجواء الأفضل ولدي القوة على أن أصبح الفائز هنا'.

ولكن شفاب أكد أن السباق على الرئاسة الأمريكية لا يزال مفتوحاً، مشيراً إلى أن أحداً لا يعرف مطلقاً الأشياء التي مازالت في جعبة ترامب، وقال: 'يظل الأمر مثيراً على أي حال'.