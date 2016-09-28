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28/9/2016 12:55:36 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العيسى: كلينتون تفوز بالمناظرة الأولى ولا تقنع المترددين.. نعاني نقصاً في معلمي الفيزياء والرياضيات.. تلاقي المصالح في حل المجلس.. «إيكويت» ترتب لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار


28/9/2016  الآن - صحف محلية  12:32:58 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العيسى: كلينتون ...
من الجريدة

الجريدة

تلاقي المصالح في حل المجلس

 «البلدية» تغلق معرضاً عقارياً

 كلينتون تفوز بالمناظرة الأولى ولا تقنع المترددين

 الأنباء

«إيكويت» ترتب لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار

 إيران تقطع الطريق أمام تجميد الإنتاج.. والنفط يتهاوى

 الراي

الغانم: سنحمي المواطن من «زيادة البنزين»

 شبهة قانونية في «التعيينات القضائية»... لماذا لم يعرضها الصانع على المجلس الأعلى للقضاء؟

 الجيران لـ«الراي»: سرقات علمية وشهادات مزوَّرة لأساتذة في «الشريعة»

 النهار

توجه لإيقاف ملفات شركات الخليجيين غير مسددي الضمان

 الحمود: ماضون في تنظيم قطاع «الإعلام الإلكتروني»

 العيسى: نعاني نقصاً في معلمي الفيزياء والرياضيات

 


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