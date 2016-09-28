أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العيسى: كلينتون تفوز بالمناظرة الأولى ولا تقنع المترددين.. نعاني نقصاً في معلمي الفيزياء والرياضيات.. تلاقي المصالح في حل المجلس.. «إيكويت» ترتب لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار

الجريدة

تلاقي المصالح في حل المجلس

رغم ما يبدو على المشهد السياسي من هدوء ظاهر، فإن زيادة أسعار البنزين سخنت أجواءه مبكراً، وأدخلته في تعقيدات غدت دوائرها متقاطعة، لاسيما مع قرب افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، الذي عادة ما يسيطر عليه الأداء النيابي المتسم بنكهة انتخابية.وكشفت تحركات حكومية ونيابية، خلال الأسابيع الماضية، عن تلاقي المصالح في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، ما من شأنه «ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد»، أولها وضع حد للتصعيد النيابي المبكر بسبب الانتخابات، والذي تجلى في إعلانات الاستجوابات وطلبات التوظيف والعلاج بالخارج، وثانيها تجنب إقامة الاستحقاق الانتخابي خلال فصل الصيف أو شهر رمضان المقبل لضمان مشاركة أوسع، إضافة إلى تضييق الخناق على المرشحين الجدد، ومنهم من كان مقاطعاً، لمنعهم من الاستفادة من المدة المتبقية في عمر المجلس لتسويق أنفسهم والعودة إلى الساحة.ولا يغيب عن تلك الاعتبارات ما قد تنتهي إليه أزمة البنزين من انفراجة أو تعقيد يحولها إلى مادة دسمة في الفترة الحالية، التي تسبق الحل، وفي أثناء الحملات الانتخابية.وبحسب مصادر «الجريدة»، فإن موعد الحل المقترح سيكون ما بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، على أن تتقلص فترة الحملات الانتخابية إلى حدها الأدنى، وهو ما رحبت به الحكومة، بل دعت إلى استعجاله لطيّ الملفات العالقة مع النواب.ووفقاً لتلك المصادر، فإن تلاقي مصالح السلطتين بشأن الانتخابات المبكرة وضع في خريطته أهم الاعتبارات السياسية التي قد ترافق الحملات الانتخابية، وعلى رأسها ملف البنزين الذي يبحث له عن مخرج يحمي النواب الحاليين من أي رد فعل شعبي خلال الانتخابات، وتجنب عدم عودة القضية إلى الواجهة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مما قد يضطر الحكومة إلى التراجع أو تقديم تنازلات.يذكر أن المحكمة الإدارية ستصدر اليوم حكمها في الدعوى المرفوعة لوقف قرار زيادة البنزين، وهو ما قد يكون مخرجاً للسلطتين إذا جاء الحكم بالإيقاف.ورجحت المصادر حدوث تغييرات في تركيبة مجلس الأمة المقبل، تعزز عدد النواب المعارضين على حساب الموالين، وهو ما تخشاه الحكومة، لاسيما بعد إعلان أكثر من تيار وشخصية سياسية العودة إلى المعترك السياسي، ما من شأنه تقليص حظوظ عدد من النواب الحاليين، وعلى ذلك ستتم مواجهة تلك المخاوف بتقليص فترة الانتخابات وإجرائها مبكراً.وأضافت أن انتهاء مدة محكومية النائب السابق مسلم البراك (الذي أصدر المجلس قانوناً يمنعه من الترشح) في منتصف أبريل المقبل وخروجه من السجن سيكونان عاملاً له تأثيرات سياسية وانتخابية في توجيه الشارع ضد النواب الحاليين، إذ يمتلك البراك كاريزما خلق القضايا والشعارات المعارضة، مما يزيد صعوبة نجاح هؤلاء النواب.توافق السلطتين على سيناريو الانتخابات المبكرة سيطرح تساؤلاً حول طريقة إخراجه دستورياً، فهل سيأتي مرسوم الحل من بوابة تداعيات التصعيد النيابي أم بذريعة تقديم الانتخابات قبل رمضان المقبل ليكون «حلاً إجرائياً»؟!.

«البلدية» تغلق معرضاً عقارياً

كشفت مصادر مطلعة أن بلدية الكويت أغلقت، أمس، معرضاً عقارياً بذريعة قيامه بعمليات مخالفة للقانون.وقالت المصادر، لـ«الجريدة» أمس، إن ‏إغلاق المعرض تم من خلال فرقة من بلدية الأحمدي بقيادة مديرها فهد الشتيلي، مبينة أن هذا الإجراء هو الأول ‏الذي تتخذه البلدية.وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ«الجريدة»، في عدد أمس، أن وزارة التجارة والصناعة سلمت، أمس، أربع شركات عقارية إشعارات متابعة، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة، بعدما ضبطت مخالفات مباشرة لها في أحد المعارض العقارية تتعلق بعمليات تجاوز للقانون، تتمثل في منح عوائد استثمارية بنسب متفاوتة تبدأ من ١٥ في المئة.وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي حرص الوزارة على مراقبة مختلف المعارض العقارية التي تقام على أرض الكويت، وتطبيق الاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بتنظيمها، مبيناً أنه غير مسموح بإقامة أي منها داخل البلاد إلا بعد التأكد من المستندات الرسمية والقانونية الخاصة بالمشاريع المعروضة، والتأكد من جديتها.

كلينتون تفوز بالمناظرة الأولى ولا تقنع المترددين

أجمعت التعليقات واستبيانات الرأي على أن هيلاري كلينتون أوقفت «ظاهرة» دونالد ترامب، الذي استطاع، خلال أكثر من 15 شهراً، احتلال صدارة المشهد «السجالي»، عبر اللقاءات التلفزيونية التي شارك فيها.«ترامب لم يكن أكثر من نفسه، وهذا ما تمكن من تقديمه»، هكذا علق الكثير من المراقبين والمحللين الأميركيين على ما جرى خلال المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت مساء أمس الأول.وبحسب النتائج الأولية لاستطلاع أجرته «سي إن إن» مباشرة، فقد فازت كلينتون برضا 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم، مقابل إجماع 27 في المئة فقط على ترامب.وبخلاف ما كان متوقعاً أيضاً فقد حصلت كلينتون على 51 في المئة من ثقة المستطلعين في إمساكها بملف الاقتصاد، مقابل 47 في المئة لترامب.وفي ملف السياسة الخارجية، حصلت على 62 في المئة مقابل 35 لترامب، كما أعلن 68 في المئة أن كلينتون بدت أكثر رئاسية مقابل 27 لترامب، في حين قال 55 في المئة إنها الأكثر قدرة على إدارة الأزمات التي تتعرض لها البلاد مقابل 43 لترامب.وأجرت محطتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز» أيضاً استطلاعاً فور انتهاء المناظرة على شريحتين من المستقلين لم يقرروا بعد لمن سيمنحون صوتهم، وتابعوا المناظرة على مقاعد المراقبين في المحطتين.واختارت «سي إن إن» 20 شخصاً، عشوائياً، قال 18 منهم إن كلينتون هي التي فازت في المناظرة، بينما قال 16 شخصاً من أصل 22 اختارتهم «فوكس نيوز» إن كلينتون هي التي فازت.وبدا واضحاً أن كلينتون تمكنت من استيعاب كل تقنيات خصمها، وجردته منها رويداً رويداً، بحيث بدا ترامب أنه يجاهد للحاق بها ومتابعتها.في الدقائق الأولى، بدا ترامب مستعداً للإمساك بملف التجارة، وكيفية إعادة بناء الاقتصاد، لكن كلينتون سرعان ما سحبت منه الملف، عندما استعرضت ببراعة واختصار شديدين برنامجها الذي ركزت فيه على ترداد العبارات التي استخدمها منافسها بيرني ساندرز، خلال سباقهما للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.وتمكنت من استحضار قضية زيادة الضرائب على «طبقة الواحد في المئة»، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومنح المرأة أجراً مساوياً للرجل، ودافعت عن جعل التعليم مجانياً بشكل متدرج، ابتداء من سقف رواتب معين إلى إعفاء الطلاب من ديونهم الدراسية، الأمر الذي بدا رسالة واضحة إلى الشريحة الشابة التي لا يزال قسم كبير منها يعترض عليها.وعندما طرح مدير الحوار السؤال على ترامب عن أسباب تمسكه بالادعاء بأن الرئيس باراك أوباما لم يولد في أميركا، وتراجعه أخيراً عن هذا الادعاء، نالت كلينتون منه، مثيرة الضحك داخل القاعة، بسبب تلعثم خصمها في الدفاع عن نفسه حول هذه القضية.ترامب لم ينجح أيضاً في الدفاع عن نفي دعمه الهجوم على العراق، محاولاً تحميل كلينتون وأوباما مسؤولية الفراغ الذي تركه انسحاب الجيش الأميركي من العراق، ما أدى إلى ولادة داعش، بحسب قوله.كلينتون ردت بأن قرار الانسحاب وتوقيته وحجمه وقعه الرئيس جورج بوش، وأن البلدين حاولا إعادة مناقشة الاتفاق بما يسمح بالاحتفاظ بقوات أميركية في العراق وفق اتفاقية.ترامب أعاد تأكيد موقفه من حلف الناتو، ومن قضية السلاح النووي، ومن الاتفاق مع إيران، قائلاً إن إدارة أوباما، وكلينتون جزء منها، مسؤولة عن عدم إلزام حلفاء الولايات المتحدة بدفع حصتهم وواجباتهم تجاه الحلف أو تجاه الحماية التي تؤمنها الولايات المتحدة لهم.وردت كلينتون بالقول إن تعليقات ترامب هذه أثارت العديد من الشكوك في أوساط الحلفاء، متهمة إياه بعدم القدرة على تحمل مسؤولية إدارة البلاد تحت ضغط الأزمات. وتساءلت عن معنى تهجمه على حرب العراق، في الوقت الذي يستسهل القول بأنه سيقصف طهران رداً على احتجازها لساعات 10 بحارة أميركيين أُطلق سراحهم دبلوماسياً. وختمت قائلة إنها لا تأتمنه في إدارة أزرار السلاح النووي إذا كان سيديرها كما يدير تعليقاته على أزرار «تويتر». وبانتظار استطلاعات الرأي، التي ستجرى من الآن حتى موعد المناظرة الثانية بينهما في 9 أكتوبر المقبل، حظيت كلينتون بمعظم التعليقات الإيجابية، في مناظرة يعتقد أن نحو 85 مليون أميركي تابعها، على أمل أن ينعكس ذلك على أرقامها مقابل ترامب، والتي وصلت عشية المناظرة إلى أدنى مستوى لها، رغم احتفاظها بالتقدم ولو بنسبة لا تزيد على نقطتين.

الأنباء

«إيكويت» ترتب لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار

قالت محطة بلومبيرغ الاخبارية: ان شركة ايكويت للبتروكيماويات اختارت مصارف من بينها الوطني للاستثمار وبنك اتش اس بي، وجيه بي مورغان تشيس، بالإضافة إلى بنك سيتي جروب لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار. ونقلت المحطة عن مصدرين رفضا الافصاح عن هويتيهما بسبب سرية المعلومات ان قيمة الاصدار قد تصل الى 3 مليارات دولار. وقالت ان من المقرر تنفيذ الاصدار في عام 2016 وان المدة المفضلة لاستحقاقه قد تكون 5 سنوات. واوضحت بلومبيرغ ان اتصالاتها بشركة ايكويت والبنوك الأربعة المعنية بالاصدار امتنعوا عن إعطاء أي معلومات او تفصيل بشأن هذا الموضوع.

إيران تقطع الطريق أمام تجميد الإنتاج.. والنفط يتهاوى

تعرضت أسعار النفط لانتكاسة أمس وذلك عقب إطاحة السعودية وإيران بآمال توصل أعضاء منظمة «أوپيك» إلى اتفاق يقيد مستويات إنتاج الخام خلال الاجتماع غير الرسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي، إذ قالت مصادر داخل المنظمة إن الخلافات بين الرياض وطهران ما زالت كبيرة.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «هذا اجتماع تشاوري، سنتشاور مع كل طرف آخر وسنستمع للآراء ولأمانة أوپيك وللزبائن أيضا».من جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: «إنه ليس وقتا لصناعة قرار» وأضاف في إشارة إلى الاجتماع الرسمي المقبل لأوپيك الذي سيعقد في فيينا في 30 نوفمبر المقبل «سنحاول التوصل إلى اتفاق».وعقب التصريحات السعودية والايرانية، تراجع سعر النفط في التعاملات الآجلة ونزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.5 دولارا للبرميل بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2% في الجلسة السابقة، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا إلى 45.2 دولارا للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3% في الجلسة السابقة.وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي «أوپيك» ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم، والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.وقالت مصادر إن المملكة العربية السعودية عرضت في وقت سابق تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.وقال زنغنة إن التوقعات يجب أن تكون متواضعة، في حين قال عدد من مبعوثي «أوپيك» إن مواقف السعودية وإيران ما زالت متباعدة كثيرا.وذكرت مصادر في «أوپيك» ان إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 ملايين برميل يوميا تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4.1 و4.2 ملايين برميل يوميا في حين تريدها دول الخليج الأعضاء في «أوپيك» أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا.وقال مصدر من «أوپيك» على دراية بالمباحثات: «لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت للإنتاج، لا أعتقد أنهم سيفعلون» وقالت مصادر في قطاع النفط الإيراني إن طهران تريد أن تسمح لها «أوپيك» بإنتاج 12.7%من إجمالي حجم ما تضخه المنظمة بما يعادل ما كانت تستخرجه قبل 2012 عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران بسبب أنشطتها النووية.وخلال الفترة بين 2012 و2016 زادت السعودية والدول الخليجية الأخرى مستويات الإنتاج للمنافسة على الحصة السوقية مع المنتجين مرتفعي التكلفة مثل الولايات المتحدة.ويعتمد اقتصادا السعودية وإيران بشدة على النفط لكن الأخيرة ترى أن الضغوط تتراجع مع خروجها من سنوات العقوبات. وعلى الجانب الآخر، تواجه الرياض عاما ثانيا من العجز القياسي في الموازنة وتضطر إلى تخفيض أجور موظفي الحكومة، غير أن الفالح قال إنه متفائل إزاء سوق النفط على الرغم من أن عودة التوازن تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا.من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الاجتماع ان فنزويلا ما زالت تبحث خفض مليون برميل يوميا من المعروض في سوق النفط.

الراي

الغانم: سنحمي المواطن من «زيادة البنزين»

تعرضت أسعار النفط لانتكاسة أمس وذلك عقب إطاحة السعودية وإيران بآمال توصل أعضاء منظمة «أوپيك» إلى اتفاق يقيد مستويات إنتاج الخام خلال الاجتماع غير الرسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي، إذ قالت مصادر داخل المنظمة إن الخلافات بين الرياض وطهران ما زالت كبيرة.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «هذا اجتماع تشاوري، سنتشاور مع كل طرف آخر وسنستمع للآراء ولأمانة أوپيك وللزبائن أيضا».من جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: «إنه ليس وقتا لصناعة قرار» وأضاف في إشارة إلى الاجتماع الرسمي المقبل لأوپيك الذي سيعقد في فيينا في 30 نوفمبر المقبل «سنحاول التوصل إلى اتفاق».وعقب التصريحات السعودية والايرانية، تراجع سعر النفط في التعاملات الآجلة ونزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.5 دولارا للبرميل بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2% في الجلسة السابقة، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا إلى 45.2 دولارا للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3% في الجلسة السابقة.وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي «أوپيك» ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم، والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.وقالت مصادر إن المملكة العربية السعودية عرضت في وقت سابق تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.وقال زنغنة إن التوقعات يجب أن تكون متواضعة، في حين قال عدد من مبعوثي «أوپيك» إن مواقف السعودية وإيران ما زالت متباعدة كثيرا.وذكرت مصادر في «أوپيك» ان إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 ملايين برميل يوميا تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4.1 و4.2 ملايين برميل يوميا في حين تريدها دول الخليج الأعضاء في «أوپيك» أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا.وقال مصدر من «أوپيك» على دراية بالمباحثات: «لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت للإنتاج، لا أعتقد أنهم سيفعلون» وقالت مصادر في قطاع النفط الإيراني إن طهران تريد أن تسمح لها «أوپيك» بإنتاج 12.7%من إجمالي حجم ما تضخه المنظمة بما يعادل ما كانت تستخرجه قبل 2012 عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران بسبب أنشطتها النووية.وخلال الفترة بين 2012 و2016 زادت السعودية والدول الخليجية الأخرى مستويات الإنتاج للمنافسة على الحصة السوقية مع المنتجين مرتفعي التكلفة مثل الولايات المتحدة.ويعتمد اقتصادا السعودية وإيران بشدة على النفط لكن الأخيرة ترى أن الضغوط تتراجع مع خروجها من سنوات العقوبات. وعلى الجانب الآخر، تواجه الرياض عاما ثانيا من العجز القياسي في الموازنة وتضطر إلى تخفيض أجور موظفي الحكومة، غير أن الفالح قال إنه متفائل إزاء سوق النفط على الرغم من أن عودة التوازن تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا.من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الاجتماع ان فنزويلا ما زالت تبحث خفض مليون برميل يوميا من المعروض في سوق النفط.

شبهة قانونية في «التعيينات القضائية»... لماذا لم يعرضها الصانع على المجلس الأعلى للقضاء؟

توقفت مصادر قانونية أمام موافقة مجلس الوزراء المبدئية على ترشيحات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لشغل مناصب نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية، محذرة من شبهة دستورية وقانونية قد تعرض مراسيم التعيين في حال صدرت للبطلان.وأوضحت المصادر أن «الإجراءات التي اتبعها الصانع بخصوص الترشيح للمناصب القضائية الثلاثة يشوبها عوار قانوني، لعدم الاستئناس الجوازي برأي المجلس الأعلى للقضاء، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء(...) فرغم أن نتيجة هذا العرض على مجلس القضاء جوازية إلا أن العرض ذاته مسألة وجوبية».ووصفت المصادر تجاهل المجلس الأعلى للقضاء بـ «السابقة التي تستوجب توقف الحكومة عندها، لكون السلطة التنفيذية دستورياً تتعاون والسلطة القضائية ولا تهمشها، كما لا يمكن السماح بتغليب أي مصلحة خاصة على حساب المصالح العليا للدولة».وأشارت إلى أن الوزير الصانع تعمد تجاهل المجلس الأعلى للقضاء بعدم العرض عليه، وغيّب مجلس الوزراء بعدم الإعلان عن ذلك خلال عرضه ترشيحاته سعياً لنيل الموافقة عليها من الحكومة.لكن المصادر بينت أن «البطلان مصير مراسيم التعيين في حال صدورها وفق الإجراءات التي تمت، لأن المادة 20 من قانون تنظيم القضاء أوجبت في حال التعيين في هذه المناصب (نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية) أن يتم ذلك بعد استيفاء الشروط بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء».وأشارت إلى أنه «بناء على نص القانون، فإن البطلان يلحق ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص هذه الترشيحات»، معتبرة أن «مجلس الوزراء يملك استدراك مثل هذه الأحوال بسحب القرارات التي يكتشف فيها أي عوار أو تضليل قبل صدور المراسيم».

الجيران لـ«الراي»: سرقات علمية وشهادات مزوَّرة لأساتذة في «الشريعة»

أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سيسعى لإسقاط الاعتراف بشهادات الدكتوراه «لمَنْ ثبت أنه حصل عليها بالتزوير»، مشددا على أن «هناك أساتذة في كلية الشريعة لديهم شهادات مزورة، ومتهمون بالسرقات العلمية، ونشر التطرف».وقال الجيران لـ«الراي» إن خطوته تلك «تأتي من باب اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الأكاديمي في الجامعة، خصوصا بعدما ثبت أن هناك حملة دكتوراه يدرسون في الجامعة حصلوا على شهاداتهم العلمية بالتزوير»، مؤكدا أن «هناك ملفا على مكتب عميد كلية الشريعة مدعما بالأدلة ينتظر احالته إلى جهات الاختصاص للتحقيق ويضم سرقات علمية وتزوير شهادات وإثارة التطرف وعدم الانتظام بالدوام».وأضاف أن «القضايا ثابتة على مَنْ طالتهم الاتهامات في كلية الشريعة، وأن ملفات الاتهام باتت مستوفية وبانتظار تأشيرة العميد لاحالتها للتحقيق في ادارة الجامعه لتطبيق قانون الجزاء عليها»، متوقعا أن يكون الفصل والحرمان من الترقية العقوبة التي تنتظر من ثبتت بحقهم المخالفات والتجاوزات.وشدد على سعيه «لإسقاط الاعتراف بالشهادة، من اجل اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الاكاديمي في الجامعة، وانتشال الادارة الجامعية وتحديدا الادارة القانونية من الوقوع في دائرة الضغوط السياسية والمساومات التي تضيع معها الحقيقة».وذكر الجيران أن «الرسالة التي نوجهها لعميد كلية الشريعة أن هناك قضايا من المفترض أنها تحتاج إلى التحقيق، وأن الاتهامات موجهة لأستاذين اثنين بالسرقة العلمية وأستاذين اتهما بإثارة التطرف، وأستاذ اتهم بالتزوير وآخر عرف عنه عدم الدوام».

النهار

توجه لإيقاف ملفات شركات الخليجيين غير مسددي الضمان

تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى إيقاف ملفات أصحاب الشركات والمؤسسات الخليجيين المتخلفين عن دفع الضمان المالي المحدد بـ250 ديناراً عن العامل الواحد، وذلك بوضع الرمز 34 بعد أن دخلت المبالغ المستحقة فلك مئات الآلاف من الدنانير. وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار» يترتب على هذا الإيقاف تعطل جميع معاملات العمالة المسجلة على تلك الملفات لاسيما التجديد والتحويل وتصاريح العمل، مشيرة إلى عدم امكانية انجاز هذه المعاملات قبل سداد المبالغ المستحقة. وذكرت أن هناك تنسيقاً مع ادارة تفتيش العمل للقيام بحملات مكثفة على عناوين الشركات والمؤسسات المعنية من أجل التأكد من وجودها ومزاولتها النشاط التي أنشئت من أجله.وأوضحت المصادر انه ستجري عملية غربلة لجميع ملفات الشركات والمؤسسات المدرجة تحت أسماء الخليجيين من خلال عملية مسح لحصر العمالة المسجلة عليها وتتأكد من التزام أصحابها بدفع الضمان المقرر. وفي سياق ذي صلة قالت مدير إدارة تأمين الخليجيين في مؤسسة التأمينات استقلال العبدالجليل: إن من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة عدم تسجيل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم، إما جهلاً بالقانون أو لأسباب أخرى تتعلق بصاحب العمل أو بالمؤمَّن عليه.وأضافت أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم سداد الاشتراكات المقررة على المسجلين، لذلك اتخذت مؤسسة التأمينات إجراء قانونياً يقضي بوقف جميع معاملات الشركات وأصحاب العمل الذين يتعمدون التهرب من سداد الاشتراكات. وأكدت العبدالجليل أنه منذ بدء تطبيق الحماية التأمينية في العام 2006 قدرت حركة تسجيل المواطنين الخليجيين بحوالي 28 ألفاً، مبينة أن كل دولة في مجلس التعاون تخضع لقانون تأمين يختلف عما تخضع له بقية دول المجلس.

الحمود: ماضون في تنظيم قطاع «الإعلام الإلكتروني»

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان قانون الاعلام الالكتروني الجديد واضح بشأن منح التراخيص لبعض الصحف الالكترونية «ونطبق القانون».وقال الحمود خلال مشاركته احتفال السفارة السعودية بيوم المملكة الوطني: إن «اعلامنا الجديد يحتاج الى تنظيم.. وبالأمس القريب اصدرنا تنظيما بخصوص الاسماء متداركا «والجهود تسير نحو تنظيم القطاع». واذ اشاد الحمود بدور الوسائل الالكترونية وجهودها اكد الحاجة الى الوقت معلناً ان ثمة تعاونا كبيراً في هذا الخصوص. وعلى ضفة الشأن الرياضي افاد الحمود ان الملف الرياضي الكويتي يسير في الاتجاه الصحيح وانشطتنا الرياضية في تقدم، مستطردا «وبعد ترتيب الامور ستكون لنا صفحة جديدة مع المنظمات الدولية».

العيسى: نعاني نقصاً في معلمي الفيزياء والرياضيات

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عن وجود عجز لدى الوزارة في معلمي الفيزياء والرياضيات، لافتاً في الوقت نفسه الى وجود فائض في بعض التخصصات الأخرى.ونفى في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها أمس على عدد من مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية وجود أي مشكلة لدى الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية الذي اعتمد نحو 400 درجة وظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الجدد، مبينا ان المشكلة تكمن في توفير التخصصات النادرة. ولفت إلى أن جولاته على المدارس مستمرة للاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والوقوف على أهم النواقص والاحتياجات، مؤكدا ان معظم المدارس لا ينقصها شيء وان هناك اهتماما كبيرا من جميع الإدارات المدرسية. من جهته، أوضح مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني ان زيارة الوزير العيسى شملت 3 مدارس في منطقة صباح السالم ابتداء من ثانوية فارعة بنت ابي الصلت للبنات مرورا بمدرسة أم مالك الانصارية الابتدائية للبنات وانتهاء بثانوية صباح السالم للبنين، حيث اطلع على سير العمل في تلك المدارس. وعن قانون حماية الطفل وتخفيف ساعات العمل، قال الديحاني: لم نرصد أي حالات او مشاكل في مدارسنا من القانون حتى الآن وفي حال ظهور حالات بسيطة سيتم التعامل معها وفقاً للميزانيات الموجودة في المدارس من الهيئات التعليمية، نافيا تبليغه بأي مشكلة تؤثر في سير العمل بالميدان التربوي.