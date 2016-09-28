إجلاء 400 سائح معظمهم أجانب

أرسلت السلطات الأندونيسية اليوم فرق إنقاذ لإجلاء حوالى 400 سائح معظمهم أجانب، بعد ثوران بركان في جبل يرتاده السياح، بحسب ما أفاد مسؤول اندونيسي.



وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية سوتوبو بورفو نوغروهو إن «ثوران جبل باروجاري بدأ بعد ظهر أمس وأدى الى انبعاث دخان ورماد على امتداد كيلومترين في سماء جزيرة لوموك شرق جزيرة بالي».

وأضاف إن «فريق إنقاذ توجه صباح اليوم الى جبل رينجاني لإجلاء السياح».



وكان حوالى 400 شخص يقومون بنزهات بالقرب من جبل باروجاري الذي يقع في قلب فوهة بركان رينجاني على ارتفاع 3726 مترا.

وأوصت السلطات المتنزهين بالبقاء على بعد ثلاثة كيلومترات على الأقل عن البركان في الموقع الذي يجذب كل سنة الآلاف من هواة رياضة المشي والنزهات في قمة جبل رينجاني.



وأوضح نوغروهو أن 389 شخصاً معظمهم من الأجانب دخلوا الاحد الى المحمية الوطنية التي تضم جبل رينجاني، أحد 129 بركاناً نشيطاً في الأرخبيل الواقع على «خزان نار في المحيط الهادئ».

وتابع إن «معظم الأشخاص سلكوا الطرق الرسمية لكن بعضهم قد يكونون توجهوا الى مناطق خارجها».



ورفع مستوى التحذير من البركان أمس لكنه يبقى أقل بدرجتين من أعلى مستوى.

وقال الناطق باسم وزارة النقل الاندونيسية هيمي براموراهارجو إن «سحب الرماد المنبعثة من البركان لم تسبب أي اضطرابات في النقل الجوي اليوم».