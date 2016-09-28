اصابة 14 طالبا في المرحلة الابتدائية وسبع حالات في حالة خطرة

اصيب 14 طالبا في المرحلة الابتدائية اصابات بين خطرة ومتوسطة اثر انقلاب حافلة مدرسية صباح اليوم الاربعاء على طريق الجهراء نقلوا على اثرها الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحادث وقع قبل بدء الدوام المدرسي على طريق الجهراء مضيفا ان تسع سيارات اسعاف سارعت الى مكان الحادث للتعامل معه وتم نقل 14 طالبا الى مستشفى الجهراء.

واضاف انه تبين بعد الكشف الأولي في المستشفى وجود سبع حالات خطرة وسبع حالات متفاوتة ومتوسطة الاصابات مضيفا ان المستشفى يعالج جميع الحالات ويتعامل معها وفقا لطرق العلاج المتبعة في مثل هذه الحالات.

وبين انه تم التعامل مع الاصابات جميعا كأولوية كونهم اطفالا تتراوح اعمارهم بين الثامنة وال 11 عاما.