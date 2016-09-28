سعودي أوجيه تنهي خدمات عشرات العاملين

استغنت شركة سعودي اوجيه التي لم تسدد رواتب موظفيها منذ اشهر، عن زهاء 1300 عامل في مجمع طباعة الصحف الذي تشغله في المدينة المنورة، بحسب ما افادت وسائل اعلام سعودية الاربعاء.

وقالت صحيفتا “عكاظ” و”سعودي غازيت” الصادرة بالانكليزية، ان العمال في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ابلغوا صباح امس الثلاثاء بقرار صرفهم.

واوردت “عكاظ” ان الشركة المملوكة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أبلغت العمال “بانتهاء عقودهم وان عليهم مراجعة الموارد البشرية والادارة المالية لانهاء اجراءاتهم”.

ويضاف قرار الصرف لسلسلة من الصعوبات التي يواجهها عمال الشركة العملاقة في مجال المقاولات. ولم يتلق زهاء 30 الف عامل، معظمهم من الفيليبين والهند وباكستان، رواتبهم لاكثر من تسعة اشهر.

واكدت الصحيفتان ان عمال المجمع كانوا يعانون الامر نفسه.

وتعاني سعودي اوجيه وغيرها من الشركات في قطاع المقاولات، من عثرات مالية كبيرة خلال الاشهر الماضية، تعود بشكل رئيسي الى تأخر سداد الحكومة السعودية لمستحقات هذه الشركات من المشاريع، وذلك جراء الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف 2014.

وفي آب/اغسطس، اعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن خطة قيمتها 27 مليون دولار لمساعدة العمال الذين لم يتلقوا رواتبهم، تشمل توفير مواد غذائية وطبية، وتأشيرات خروج وتذاكر سفر للعودة الى بلادهم لمن يرغب، او البحث عن كفيل آخر.

ويورد الموقع الالكتروني لسعودي اوجيه التي اسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والد سعد، ان الشركة كانت المطور العقاري الرئيسي لمجمع المصحف، وعملت لاحقا في تشغيله.

واشارت “عكاظ” الى ان السلطات طرحت مناقصة لتشغيل المجمع “بعد انتهاء عقد الشركة الحالية”.