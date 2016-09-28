إجلاء 400 سائح جراء ثوران بركان في إندونيسيا

أرسلت السلطات الإندونيسية، اليوم، فرق إنقاذ لإجلاء نحو 400 سائح معظمهم أجانب، بعد ثوران بركان في جبل يرتاده السياح، بحسب ما أفاد مسؤول إندونيسي.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، سوتوبو بورفو نوجروهو: إن ثوران جبل باروجاري بدأ بعد ظهر أمس، وأدى إلى إنبعاث دخان ورماد على امتداد كيلومترين في سماء جزيرة لوموك شرق جزيرة بالي.

وكان نحو 400 شخص يقومون بنزهات بالقرب من جبل باروجاري الذي يقع في قلب فوهة بركان رينجاني على ارتفاع 3726 مترا.

وصرح الناطق بأن فريق إنقاذ توجه صباح اليوم، إلى جبل رينجاني لإجلاء السياح, وفقا لفرانس برس.

وأوصت السلطات المتنزهين بالبقاء على بعد 3 كيلومترات على الأقل عن البركان، في الموقع الذي يجذب كل سنة الآلاف من هواة رياضة المشي والنزهات في قمة جبل رينجاني.

وأوضح نوغروهو أن 389 شخصا معظمهم من الأجانب دخلوا الأحد إلى المحمية الوطنية التي تضم جبل رينجاني، أحد 129 بركانا نشيطا في الأرخبيل الواقع على 'خزان نار في المحيط الهادئ'.

وأضاف أن معظم الأشخاص سلكوا الطرق الرسمية لكن بعضهم قد يكونون توجهوا إلى مناطق خارجها، ورفع مستوى التحذير من البركان أمس، لكنه يبقى أقل بدرجتين من أعلى مستوى.

وقال الناطق باسم وزارة النقل الإندونيسية هيمي براموراهارجو : إن سحب الرماد المنبعثة من البركان لم تسبب أي اضطرابات في النقل الجوي اليوم.