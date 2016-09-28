'صوت واحد' يرجح حظر النقاب بمجلس النواب السويسري

أقرَّ مجلس النواب السويسري مبادرة تقدم بها حزب الشعب، المنتمي إلى التيار القومي المحافظ، لحظر النقاب في البلاد.

وصوت المجلس بفارق صوت واحد لصالح حظر النقاب؛ حيث أيدها 88 نائبا، في حين صوت ضدها 87 نائبا، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.

وبموجب هذا التصويت، بات متعينا طرح المشروع للتصويت أمام مجلس المقاطعات (الكانتونات)، الذي يضم 26 مقاطعة.

ويمثل مجلس المقاطعات الغرفة الأصغر في البرلمان السويسري، ومن غير المحتمل أن يوافق المجلس على حظر النقاب في عموم البلاد، حيث كانت اللجنة السياسية التابعة له أعربت في مطلع العام عن رفض غالبية كبيرة لهذه الخطوة.

وبررت اللجنة هذا الرفض بأن تغطية الجسم بالكامل يعد ظاهرة نادرة للغاية في سويسرا كما أنه لم يمثل مشكلة حقيقية.

يذكر أن مقاطعة تيسين تعد المقاطعة الوحيدة في سويسرا التي تحظر النقاب. ويجري في الوقت الراهن جمع توقيعات لمبادرة ترفع شعار 'نعم لحظر النقاب'، وأمام حزب الشعب السويسري مهلة تمتد حتى 15 سبتمبر المقبل لجمع 100 ألف توقيع لازمة لإجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد على هذه المبادرة.