'صواريخ غراد' لأول مرة بحوزة ثوار سوريا

كشف ثوار سوريا عن حصولهم على صواريخ غراد سطح سطح من طراز لم يحصلوا عليه من قبل.

وقال العقيد فارس البيوش: إن الثوار حصلوا على 'كميات ممتازة' من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومتراً وإنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية.

وأضاف القيادي: إنه 'لا مؤشر حتى الآن على أن الدول الأجنبية، ستزود المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات', وفقا لرويترز.

من جهة أخرى, قال مسؤولون من المعارضة السورية: إن قوات الأسد خاضت معارك مع الثوار على عدة جبهات في هجمات برية بحلب، اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤول كبير بالمعارضة أن القوات قوات النظام تحتشد أيضاً استعداداً فيما يبدو للمزيد من الهجمات البرية على مناطق بوسط حلب .

وقال مسؤول آخر بالمعارضة: إن قوات النظام تهاجم أيضا منطقة مخيم حندرات الواقعة على بعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من حلب.