الرئيس اليمني يوافق على هدنة إنسانية لـ72 ساعة

أعلن وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي موافقة الرئيس عبدربه منصور هادي على اقتراح بتنفيذ هدنة مدتها 72 ساعة، وأنه أبلغ ذلك للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال المخلافي أنه تم الاتفاق في نيويورك على تصور سيقدمه المبعوث الأممي إلى أطراف النزاع الأخرى في اليمن، وعبر عن أمله أن يتعامل الحوثيون مع هذا التصور.

وأشار إلى أن هدنة 72 ساعة تأتي ضمن هذا التصور، وقال الحرب ليست خيارا لنا، وعندما طُرحت على الرئيس هدنة لم يكن لديه مانع، ويجب أن تكون هدنة إنسانية، وتدخل المساعدات تعز، ويتم إيصالها إلى كل مكان.

وأكد المخلافي على عدم رفض الحكومة العودة للمشاورات شريطة ألا تكون بهدف إهدار الوقت دون التوصل لنتائج.