لائحة أسعار مغرية تتضمن التركيب والخلع وابتسامة هوليود

ألقى رجال المباحث إدارة البحث الجنائي القبض على وافل كوري- ٥٩ عاما- يدعى جانج يقوم بمزاولة لمهنة طب الاسنان من غير ترخيص وذلك مقابل مبالغ مالية وأسعار مغرية جداً اذ يخلع الضرس دينارين ونص - تنظيف الاسنان دينار ونص - جسر التقويم سبعة دنانير مع مراجعة أخرى - إبتسامة هوليود ٣ ونص وتبين ان اقامته على شركة للإنشاءات وذلك في احد الاسواق الشعبية بمنطقة جليب الشيوخ ، ولديه من الزبائن طابور طويل ويقوم ببنج من يحتاج ذلك وعلى هذا فقد تم عمل كمين محكم عصر اليوم يوم الأربعاء حيث تم ضبطه في منطقة جليب الشيوخ وكان يمارس مهنة طبيب الاسنان وبحوزته حقيبه بداخلها ادوات طبية لمزاولة المهنة وبسؤاله أفاد أنه يزاول هذه المهنة في بلده وأنه وصل الى الكويت واستمر بهذه المهنه وإن مدخولها جداً مناسب وأنه كان ينوي إحضار ابنائه الاثنين لفتح فرعين في منطقة الجليب لان الضغط عليه عالي جداً.