ضبط 4 بنغاليين في قضيتي تزوير ومتاجرة بأدوية وزارة الصحة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الإقامة في مختلف محافظات الكويت لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة من ضبط أربع خادمات متغيبات عن كفلائهن، يعملن في مقهى في منطقة حولي.

كما جرى ضبط شخصين من الجنسية البنغالية متهمين باستخراج تأشيرة مزور مقابل مبلغ مالي، وآخـرَين من الجنسية ذاتها يُتاجران بأدوية وزارة الصحة.

وفي التفاصيل أوضحت الإدارة أن شكوى وردت في قضية إيواء خادمة متغيبة عن المنزل، وبناء على المعلومات المعطاة من الشاكي، وبعد إجراء مزيد من البحث والتحري، اتضح أن الخادمة المتغيبة تعمل في مقهى في منطقة حولي.

وأضافت الإدارة أن رجال المباحث وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم اتجهوا إلى المقهى، حيث تمكنوا من ضبط الخادمة المتغيبة، ومعها ثلاث خادمات متغيبات عن كفلائهن، واحدة مخالفة لقانون الإقامة، كما جرى ضبط اثنين من الجنسية المصرية على كفالة المقهى، حيث اتضح من خلال التحريات أن المدعو عبدالعظيم عبدالعزيز مصري الجنسية هو من قام بإيواء الخادمات المتغيبات.

هذا وأحيل الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.