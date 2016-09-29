حفتر يدعو بوتين للتدخل عسكريًا في ليبيا على غرار سوريا

كشفت تقارير صحفية روسية أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وجه خطابين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو طلب فيهما بدء توريد الأسلحة إلى مليشياته، وشن حملة عسكرية روسيا في ليبيا على غرار العدوان على سوريا.

وأفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، في عددها الصادر الأربعاء، أن السفير الليبي لدى السعودية والمبعوث الشخصي لحفتر ”عبد الباسط البدري” سلم الخطابين للجانب الروسي خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي”ميخائيل بوغدانوف”في موسكو مساء 26 سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأوساط الدبلوماسية الروسية قوله إن “البدري زار موسكو لمدة يوم واحد، في إطار المحادثات مع بوغدانوف؛ جرى خلالها بحث مسألة رفع الحظر وبدء توريد الأسلحة”.

وأضاف أن مبعوث حفتر لم يطلب تزويده بالأسلحة فحسب، وإنما أيضاً بالمعدات، بما فيها طائرات، وعلاوة على ذلك، دعا موسكو إلى بدء عملية عسكرية في ليبيا على غرار سوريا.