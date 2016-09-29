مفتي السعودية يدعو المواطنين لدعم التقشف

نقلت صحيفة اليوم الخميس عن مفتي السعودية أنه حث المواطنين على دعم إجراءات التقشف الحكومية قائلا إن القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة هي إجراءات موقتة تقتضيها المصلحة العامة.

وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لخفض الإنفاق أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 20 في المئة و15 في المئة وخفض المستحقات المالية لموظفي القطاع العام.

ونقلت صحيفة عكاظ عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن الأوامر التي صدرت في الآونة الأخيرة «اقتضتها ظروف عارضة لن تستمر إلى الأبد».

ونقلت عنه قوله في كلمة إذاعية أسبوعية أمس الأربعاء «ما صدر أخيرا من قرارات ظروف طارئة وأشياء عارضة لها اعتبارها وأحكامها وظروفها الخاصة».

وأضاف آل الشيخ «ينبغي التعاون والتساعد مع الدولة فيما تختار من الأمور التي ترى فيها المصلحة والرؤية الصادقة ونتجنب أحاديث الباطل مع وسائل معادية أو أجنبية ونعلم أن ما صدر لمعالجة أمر عارض سيزول».