توزيع رذاذ مضاد للاجئين في الدنمارك

وزّع حزب الدنماركيين السبت الماضي في هادرسليف 137 عبوة رذاذ للشعر تحمل ملصق 'رذاذ اللجوء' تنديدا بوصول غرباء إلى الدنمارك.

ولتبرير ذلك صرح رئيس الحزب الصغير دانيال كارلسن بأن 'بعض الفتيات الدنماركيات لا يجرؤن على الخروج بعد حلول الظلام جزئيا بسبب وجود طالبي لجوء في المدينة' معتبرا أن الرذاذ وسيلة 'فعالة' و'قانونية' للدفاع عن النفس.

ودانت المفوضية العليا للاجئين هذه الخطوة في بيان لها، وأعربت عن 'التنديد الشديد بهذا النوع من الأحداث في الدنمارك، واستهداف طالبي اللجوء والمهاجرين وهم أشخاص سبق أن عانوا الأمرين'.

وأضافت المفوضية أن 'المجموعة المسؤولة عن هذا العمل صغيرة وتمثل فقط نسبة ضئيلة من الدنماركيين'.