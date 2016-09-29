FacebookTwitterYoutubeRSS
30/9/2016 1:19:41 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- تعديل ضوابط تعيين وندب المعلمين.. «حرمان المسيء» لا يطبق بأثر رجعي.. ضربة استباقية نيابية للحكومة قبل اجتماع «البنزين» الأربعاء.. بطاقات «عافية» للبيع والتحويل.. والسعر وصل 9 آلاف دينار!!


29/9/2016  الآن - صحف محلية  11:59:10 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- تعديل ضوابط تعيين ...
من الجريدة

الجريدة

«حرمان المسيء» لا يطبق بأثر رجعي

 ضربة استباقية نيابية للحكومة قبل اجتماع «البنزين» الأربعاء

 الجيران لجعل الحفلات الغنائية حتى 12 ليلاً فقط

 الأنباء

بطاقات «عافية» للبيع والتحويل.. والسعر وصل 9 آلاف دينار!!

 نواب: لا زيادة للمحروقات إلا بقانون

 السعودية تمتلك ترسانة وسائل للرد على «جاستا».. وأوباما: نقض الكونغرس للڤيتو الرئاسي كان مسيّساً

 الراي

5 آلاف كفالة بنكية مزوّرة صُرفت لشركات تتعامل مع البلدية دون وجه حق

 لجان القبائل «تفرض» مرشحيها على قوائم انتخابات الجامعة و«التطبيقي»

 تعديل ضوابط تعيين وندب المعلمين

 النهار

إعادة اختبارات الطلبة المستجدين المتظلمين في «التطبيقي»

 لجنة لتصنيف الشركات طبقاً لمعايير «هيئة القوى»

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني