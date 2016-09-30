عباس ونتنياهو يتصافحان في جنازة بيريز

تصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وتبادلا حديثا قصيراً خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس.



وقال عباس لنتنياهو وزوجته سارة بعد مصافحة يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل المراسم الرسمية «لم نلتق منذ وقت طويل».

وصور بعض الحضور ما دار بين الزعيمين على هواتفهم المحمولة وقالوا إن نتنياهو رحب بعباس قائلا «إنه شيء أقدره كثيرا بالنيابة عن شعبنا وبالنيابة عنا» في إشارة إلى حضور الرئيس الفلسطيني.

ومن غير المرجح أن تسفر زيارة عباس النادرة للمدينة عن أكثر من المصافحات.



وجرى تخصيص مقعد في الصف الأول لعباس بجوار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وحيا الرئيس الأميركي باراك أوباما عباس سريعا بقبلة على وجنتيه قبل أن يمضي للوقوف بجانب نتنياهو.



وتجمع الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء آخرون لحضور مراسم الدفن في مقبرة جبل هرتزل بالقدس بعد يومين من وفاة بيريس عن 93 عاما.