إخلاء مبنى البورصة في ماليزيا بسبب 'قنبلة'

قامت السلطات الماليزية اليوم الجمعة، بإخلاء مبنى البورصة في كولالمبور بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة، حسبما أفادت عناصر رسمية.

وقال مسئولو المؤسسة الماليزية في بيان إن إخلاء المبنى جاء كإجراء احترازي، ومن المرتقب أن تستأنف البورصة نشاطها في الجلسة المسائية.

وطوقت الشرطة المنطقة وقطعت المرور في الطرق المجاورة، بينما تجري مجموعة من خبراء المفرقعات تفتيش المبنى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكانت بورصة ماليزيا قد بدأت التداول صباح الجمعة بصعود 0.28%، ما جعل المؤشر الأساسي 'كي إل سي أي' يصل إلى مليون و669 ألف و64 نقطة.

يذكر أن ماليزيا ألقت القبض على أكثر من 220 إرهابياً منذ فبراير 2013، بينما يوجد 132 ماليزياً يقاتلون أو كانوا يقاتلون في صفوف داعش في الأراضي العراقية والسورية، بحسب تقديرات وزارة الداخلية.