كارتر: الحلف الأمريكي الفلبيني 'فولاذي'

قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، أمس الخميس، إن 'العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين 'فولاذية'، بعيد تصريحات عدة مناهضة للأمريكيين أطلقها الرئيس، رودريغو دوتيرتي'.

وأوضح كارتر في كلمة مخصصة لإعادة توازن العملاق الأمريكي تجاه آسيا خلال تواجده على متن حاملة الطائرات 'يو أس أس كارل فنسون' أن 'الحلف مع الفلبين فولاذي، كما هو حاله منذ عقود'.

وشدد كارتر على أن الولايات المتحدة تدعم 'تطوير' الجيش الفلبيني في اطار تنفيذ الاتفاق الدفاعي الأخير الذي وقعه البلدان في العام 2014.

والأربعاء، أعلن دوتيرتي أنه سينهي قريباً المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، بعيد أسابيع من وصف نظيره الأمريكي بـ'ابن العاهرة'.

وستجري المناورات البرية الأمريكية الفلبينية المشتركة (فيبليكس) بين 4 و12 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في الفلبين، وتأتي عقب مناورات 'باليتاكان' الكبرى التي جرت في أبريل(نيسان) بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف جندي من البلدين.

وبدأ التوتر بين الحليفين خلال الأسابيع الفائتة، بعدما تعهد دوتيرتي إخراج المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين يقدمون دعماً للجيش في جنوب الأرخبيل، بعد أيام من إهانته أوباما خلال قمة للزعماء الإقليميين في لاوس.

وتعرض دوتيرتي (71 عاماً) لانتقادات بسبب حربه المثيرة للجدل على الجريمة والمخدرات والتي خلفت أكثر من 3700 قتيل منذ تسلمه الرئاسة التي مدتها ست سنوات في 30 يونيو(حزيران).

وكان أوباما اعتبر أن على دوتيرتي أن يشن حربه على الجريمة 'بالطريقة الصحيحة' بما يضمن حماية حقوق الإنسان.

وأبدت حكومات ومنظمات حقوقية غربية مخاوفها من انهيار سيادة القانون بفعل حملة دوتيرتي.

والولايات المتحدة أبرز حليف للفلبين والقوة الاستعمارية السابقة حتى 1946. وهذه العلاقة ترتدي أهمية كبرى خصوصاً في ما يتعلق بالخلافات بين الصين وعواصم عدة في المنطقة في شان بحر الصين الجنوبي.