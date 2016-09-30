سفير روسيا في أنقرة: بلادنا تنتظر عودة المقاولين الأتراك

قال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف:'ننتظر عودة المقاولين الأتراك إلى روسيا بفارغ الصبر'. وأشار إلى تجاوز الأزمة الكبيرة بين البلدين بفضل مبادرة قادة البلدين، مضيفاً: 'نبذل جهوداً لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها'. واتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في سان بطرسبرغ (أغسطس/آب الماضي) حزمة من الإجراءات لإعادة العلاقات الثنائية إلى مستوياتها السابقة.

وأشاد كارلوف في كلمة له، خلال مشاركته في فعالية نظمتها رابطة المقاولين الأتراك في العاصمة أنقرة، بإسهامات شركات البناء التركية التي تعمل في روسيا، مضيفا: 'اكتسبت الشركات التركية في روسيا سمعتها بفضل جهودها، حيث بلغت نسبة مساهمة المقاولين الأتراك في بعض الأعوام ثلث المشاريع الجارية'.

وحول مشروع خط أنابيب السيل التركي الهادف لنقل الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، أكّد كارلوف أن 'تركيا ستحصل على الغاز ليس من أجلها فقط إنما من أجل التصدير أيضاً'.