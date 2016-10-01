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1/10/2016 1:31:45 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- الأمير عاد إلى البلاد بعد ترؤس وفد الكويت في مؤتمر قمة اللاجئين.. تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!.. «عافية» لا تُعافي المتقاعدين!


1/10/2016  الآن - صحف محلية  12:12:57 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- الأمير عاد إلى البلاد ...
من الأنباء

الجريدة

«عافية» لا تُعافي المتقاعدين!

 «جاستا» لن يُفعّل وسيعدل بعد الانتخابات الأميركية

 النفط الكويتي يرتفع 2.15 دولار ليبلغ 42.32

 الأنباء

الأمير عاد إلى البلاد بعد ترؤس وفد الكويت في مؤتمر قمة اللاجئين

 الحكومة مجدداً: لا تراجع عن زيادة البنزين

 الصانع لـ «الأنباء»: لن نسمح للمتنفذين باختراق العدالة

 الراي

تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!

 الجيران: درجات بعض الدكاترة للطلبة تعكس انتماءهم القبلي... لا المستوى العلمي

 «التربية» لن تعترف بشهادات عائلة كويتية تدرس الطب في الصين

 


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