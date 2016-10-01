أرملة أمريكية تتهم السعودية بمقتل زوجها

رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون وتدعى ستيفاني روس، دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون «جاستا» الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية

وتقدمت روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملاً عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.

كما ذكرت بلومبيرغ، أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دانت الخميس 29 سبتمبر إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها مصدر قلق كبير.