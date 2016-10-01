الخارجية الأمريكية: فشلنا في سوريا والحل

كشف تسجيل مسرب لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري, أثناء اجتماعه مع ممثلين لـ 4 منظمات إنسانية سورية, عن اعتقاده بفشل الدبلوماسية الأمريكية في حل الأزمة السورية, موضحا أسباب عدم تدخل واشنطن عسكرياً.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن كيري أعرب خلال الاجتماع الذي تم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة, عن تعاطفه مع مطالب السوريين أن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في ظل الضربات الجوية السورية والروسية ضد المدنيين.

وشكا كيري في تسجيل مسرب لاجتماع جمعه بنشطاء سوريين في الأمم المتحدة، من عدم رغبة الإدارة الأمريكية خوض الحرب في سوريا، معتبرا أن بلاده تحترم القانون الدولي بخلاف روسيا.

واعتبر كيري أن تسليح المعارضة السورية أو مشاركة بلاده في الحرب سيؤدي إلى نتائج عكسية، ليخلص إلى أن الحل يكمن في الذهاب إلى انتخابات بمشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال «الأمريكيون لا يوافقون على إرسال الشباب للقتال في الخارج خاصة أننا نقاتل في عدة أماكن في العالم لعقود, هذا قد يغضبكم لكنها الحقيقة, المعارضة هناك وهي تفعل ما بوسعها ونحن ندعمها».

وأضاف كيري «أعتقد أن ما بين 3 إلى 4 أشخاص في الإدارة الأمريكية كانوا مع فكرة التدخل العسكري لكنني فقدت الحجة, دافعت عن استخدام القوة ووقفت وأعلنت أننا ذاهبون لمهاجمة الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية في إشارة للحديث الذي دار في البيت الأبيض قبل خطاب للرئيس باراك أوباما, قال فيه إن القوات السورية تجاوزت الخط الأحمر».

وانتقد كيري الكونجرس لفشله في دعم هذه الضربة العسكرية آنذاك, قائلا «خلاصة القول هي أن الكونجرس رفض حتى التصويت للسماح بذلك, ولهذا فإن التدخل العسكري الجديد سيكون من الصعب تحقيقه والحصول على مواققه عليه».