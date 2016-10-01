لاعب تركي يتكفل ببناء مسجد في تتارستان

تكفل لاعب كرة القدم التركي 'غوك دنيز قره دنيز' المحترف في صفوف نادي 'روبين قازان' الروسي، ببناء مسجد على نفقته الخاصة، بجمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية.

ويقع المسجد الذي بدأت أعمال بنائه في 23 يونيو الماضي بقرية 'كاليلينو' التي تبعد حوالي 30 كيلو مترًا عن العاصمة 'قازان'، وتبلغ مساحة الأرض التي يبنى عليها حوالي 300 متر مربع.

ويحتوي المسجد الذي سمي بـ'قره دنيز' على طابق للسكن ومتجر لبيع الأطعمة والمنتجات الحلال، كما يتسع لـ 300 مصلٍّ في آن واحد.

وفي حديث لمراسل الأناضول، قال غوكهان غوفان، أحد المسؤولين بالشركة التركية التي تتبنى أعمال البناء: إن المسجد سيحتوي على مئذنتين، وقبة وسيأخذ الشكل المعماري التركي.

وأضاف: 'المئذنتان مختلفتان عن بعضهما البعض، الأولى ستأخذ الشكل المعماري التركي بينما الثانية ستبنى على الطريقة التترية، وستتساويان، وسيصل ارتفاعهما إلى 25 مترا'.وأشار أنه في البداية كان من المقرر إنشاء مئذنة واحدة، إلا أن اللاعب التركي طالب بأن تكون للمسجد مئذنتين لتكونان رمزا للصداقة التركية - التترية.

وتكفل 'غوكدنيز' بجميع مصاريف بناء المسجد، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في عيد الأضحى المقبل.

وفي نوفمبر 2015، أجرى اللاعب التركي زيارة إلى رئيس جمهورية تتارستان 'رستم مينيخانوف' وأبلغه حينها بعزمه بناء مسجد في تتارستان، الأمر الذي لقي موافقة من قبل 'مينيخانوف' حينها.