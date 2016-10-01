الكويت تدعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون لجلسة طارئة بشأن حلب

دعت الكويت مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الانسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية، ولتوجيه المناشدات المطلوبة الى المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم السبت، إنها دعت أيضا منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين.



وذكر البيان ان مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، إضافة الى القنصل العام للكويت في جدة مندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي، باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن.