حملة سعودية شعبية لمقاطعة شركات الإتصالات

أطلق ناشطون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حملة مقاطعة لشركات الاتصالات في السعودية؛ وذلك اعتراضاً على حجب الشركات لخدمات مجانية وعدم خفض أسعارها وحجب بعض المميزات.

ودعت حملة “راح نفلسكم” التي روَّج لها ناشطون على صفحات تويتر، المستخدمين إلى “عدم استخدام الهواتف الخلوية، أو شحنها لمدة ثلاث ساعات من السادسة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي من يوم السبت الأول أكتوبر الجاري؛ وذلك للضغط على المعنيين من أجل توفير خدمات أفضل”.

وأوضحت الحملة: أن أسباب المقاطعة التي ستستمر بشكل يومي حتى نهاية الشهر الجاري، تعود إلى حجب بعض شركات الاتصالات السعودية خدمات مجانية عدة في ظل عدم خفض أسعار الاشتراك بخدمات وباقات أخرى، وقد غرد ناشطون سعوديون على الوسم “شرائح بيانات مفتوحة”؛ احتجاجاً على ضعف الخدمات وسرعة الإنترنت البطيئة.