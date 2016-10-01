وفيات اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

• عبدالعزيز فالح محمد الرتيبان العجمي، 40 عاما، (شيع)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 50000760

• علي أحمد عبدالحميد الأثري، 21 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر اليوم) رجال: الرميثية، ق11، شارع معاذ بن جبل، م16، تلفون: 97880804، نساء: عبدالله المبارك، ق2، ش 209، م5

• راجح عيد المخيال، 102عام، (شيع)، رجال: الجهراء، النسيم، ق1، ش33، م29، تلفون: 99054145، نساء: القصر، ق1، شارع عمرو بن كلثوم، م122، تلفون: 65900922

• فاطمة عبدالله علي عبدالله، زوجة: عبداللطيف عبدالعزيز مال الله، 76 عاما، (شيعت)، رجال: اليرموك، ق4، ش5، م11، تلفون: 99075951، نساء: مبارك الكبير، ق1، ش20، م5، تلفون: 99722950

• إسحق عبدالرضا حسن الكندري، 37 عاما، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 55000397، نساء: الدوحة، ق2، ش8، م10، تلفون: 97828650

«إنا لله وإنا إليه راجعون»