الداخلية تنفي تعذيب نزيل بالمركزي

نفت وزارة الداخلية اليوم السبت ما ذكرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد نزلاء السجن المركزي لاعتداء مؤكدة أن الأمر 'بعيد عن الحقيقة ولا يمكن القبول به على أرض الواقع'.

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني في الوزارة في بيان أن ضابطا في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالسجن المركزي عثر يوم الثلاثاء الماضي خلال جولة تفتيشية على ممنوعات مع أحد النزلاء فتمت مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد البيان ان ما ذكر عن إصابات لحقت بالنزيل 'محض خيال وافتراءات مرفوضة' وانه 'لم يتقدم بأي شكوى ولم يراجع أي مستشفى'.