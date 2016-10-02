المعارضة السورية تسيطر على 960كم شمالي حلب

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحدة، سيطرة الجيش السوري الحر، على 960 كم من مناطق شمالي حلب، وذلك بعد مرور 40 يومًا على انطلاق عملية 'درع الفرات' التي تهدف إلى طرد تنظيم 'داعش' والمنظمات الإرهابية من تلك المنطقة.

جاء ذلك في بيان لها قالت فيه إن الجيش الحر سيطر على 960 كلم من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمالي حلب، بينها 111 منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ انطلاق عملية 'درع الفرات' في 24 أغسطس/آب الماضي وحتى الساعة السابعة (04.00 تغ)من صباح اليوم.

ولفتت إلى أن الجيش التركي استهدف في إطار العملية، ألفًا و657 موقعًا لـ'داعش' بواسطة المدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون.

ويوم أمس السبت، سيطر الجيش السوري الحر، على قرى عويشية، وتل عطية، والجبّان، والأيوبية، بين مدينتي اعزاز والراعي (جوبان باي)، بإسناد من قبل القوات التركية التي استهدفت 79 موقعًا لـ'داعش' في تلك المناطق بواسطة المدفعية وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

وفي بلدات تركمان بارح، وأخترين، وغيطون، وكعيبة، قصف سلاح الجو التركي 7 مواقع للتنظيم، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين من التنظيم وتدمير 7 مبان كان يتخذها مقرات له.

وجراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، قًتل 5 مسلحين من 'داعش'، وجرى تدمير 4 مبان ودراجة نارية، شمالي حلب، وفق البيان نفسه.

وأكدت الأركان التركية مواصلة العملية العسكرية في إطار القوانين الدولية التي تضمن لبلادها حق الدفاع عن نفسها وحدودها، وقرارات الأمم المتحدة في محاربة التنظيمات الإرهابية.

ودعماً لقوات 'الجيش السوري الحر'، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم 'درع الفرات'، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم 'داعش' الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها.