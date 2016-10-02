القادسية والعربي... دربي مبكر

يستضيف العربي نظيره القادسية في 8:30 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في الجولة الثانية من الدوري. وتكتسب المباراة طابعا خاصا لانها اولى لقاءات الفريقين الجماهيريين في هذا الموسم، حيث تعتبر دربي مبكر، كما تعتبر منعطفا مهما لكل منهما في بداية مسيرته في الدوري بالاضافة الى ان الفوز فيها سيمنح المنتصر دفعة معنوية كبيرة تفيده كثيرا في الاستحقاقات التالية. وكعادة مباريات الغريمين التقليديين بدأ الشحن الجماهيري مبكرا حيث اكد العربي تمسكه بـ 70% من المدرجات حسب لوائح اتحاد الكرة التي تنص على منح الفريق المضيف هذه النسبة من المقاعد.وتقام المباراة في ظرف دقيق بالنسبة للقادسية حيث سبقها بيومين اثنين فقط رحيل احد اهم لاعبي الاصفر وهو الغاني رشيد سومايلا الذي انتقل الى الغرافة القطري مقابل مليون دولار في مفاجأة لم تكن متوقعة من أكثر مشجعي القادسية تشاؤما.

وكان سومايلا يقوم بدور مهم في خط دفاع القادسية حيث نجح في الجولة الاولى في انقاذ مرمى الاصفر من هدف محقق خلال المباراة امام الساحل كما ان دوره كان بارزا في خط الدفاع نظرا لغياب حسين فاضل عن الفريق في الفترة الحالية بناء على رغبته في الابتعاد عن الملاعب. ويعتبر لقاء اليوم اختبارا مهما للقادسية بعد رحيل سومايلا حيث ان الفوز فيه سيؤكد نظرية ان القادسية بمن حضر وان النادي لا يقف على لاعب او اكثر اما الخسارة فستعني تأكد نظرية ان النادي يمر بظروف استثنائية في هذا الموسم وان فوزه بلقب اي بطولة من الصعوبة بمكان.

ويعول الكرواتي داليبور ستاركيفيتش مدرب القادسية على اللاعبين: احمد الفضلي في حراسة المرمى وضاري سعيد ومساعد ندا وخالد ابراهيم وعامر المعتوق في الدفاع وصالح الشيخ ورضا هاني واحمد الظفيري في الوسط وبدر المطوع ومحمد الفهد والاردني شريف النوايشة في المقدمة. في المقابل يلعب العربي بصفوف مكتملة اذ لا توجد اية غيابات او ايقافات في صفوفه لا سيما بعد وصول المحترف التونسي محمد امين الشرميطي وانتظامه في التدريبات وجهوزيته للمشاركة اليوم.

ويعول مدرب العربي فوزي ابراهيم اليوم على اللاعبين سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى ومحمد فريح واحمد الصالح واحمد ابراهيم وعيسى وليد في الدفاع ومشاري الكندري والعاجي جويل داماهو ومحمد باعباد وبدر طارق وعبد العزيز السليمي في الوسط والبرازيلي الياس في المقدمة.وتمثل المباراة تحديا حقيقيا لمدرب العربي فوزي ابراهيم الذي كانت اولى مواجهات الفريق تحت قيادته امام الفحيحيل في الجولة الاولى حيث انتهى اللقاء بفوز الاخضر 2-1 الا ان المباراة الماضية لا يمكن اعتبارها اختبارا للمدرب بخلاف مباراة اليوم. ويضع الجهاز الاداري للعربي بقيادة سامي الحشاش في اعتباره ان مباراة اليوم اختبارا حقيقيا لقدراته ولمدى نجاحه في السير بالفريق نحو بر الامان حيث يولي جمهور العربي اهمية خاصة للقاءات القادسية.