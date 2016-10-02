ردود أفعال منددة بقانون حظر النقاب في بلغاريا

أثار منع البرلمان البلغاري ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والمدارس، جدلا واسعا وإدانات حقوقية.

ويحظر القانون الجديد ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وقد أعفيت المساجد من هذا المنع.

والعقوبات المقررة هي غرامة تقدر بمئتي ليفا (112 دولارا) للمخالفة في المرة الأولى، و1500 ليفا (842 دولارا) لكل مخالفة تالية.

وفي أول رد فعل حول إقرار القانون، اعتبرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) حدا من حرية المرأة المسلمة في بلغاريا في التعبير والمعتقد.

وقال مدير منظمة أمنستي للقارة الأوروبية جون دالهويسن في بيان: إن 'هذا القانون يأتي في إطار توجه مقلق نحو كراهية الأجانب والعنصرية في بلغاريا'.

وأضاف 'يجب أن تكون النساء في بلغاريا قادرات على ارتداء ما يناسبهن وارتداء البرقع أو النقاب كتعبير عن هويتهن وانتمائهن الديني'.