وفيات يوم الأحد 2 أكتوبر 2016

• جواهر ناصر خضر الخضر، زوجة: عادل رجب صالح الشويعي، 53 عاماً، (شيعت)، رجال: الروضة، ديوان الخضر، مقابل الدائري الرابع، تلفون: 97833997، نساء: صباح السالم، ق4، ش1، م14، خلف جمعية رقم 3



• مكية عبدالله علي القطان، أرملة: حسين علي القطان، 74 عاماً، (شيعت)، رجال: المنصورية، حسينية الأئمة، تلفون: 99080480، نساء: عبدالله المبارك، ق1، ش135، م7، تلفون: 99680018



• عبدالله محمد عبدالرحمن الحمازي، 81 عاماً، (شيع)، كيفان، ق5، ش56، م6، تلفون: 66474747



• بدرية ذعار عبدالله العتيبي، زوجة: فهد علي عدم الجبري، 43 عاماً، (شيعت)، رجال: العدان، ق8، ش23، م9، تلفون: 55520002، نساء: صباح السالم، ق13، ش2، ج6، م2، تلفون: 99433633



• حسين منصور محمد المنصور، 65 عاماً، (شيع)، رجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 25518293، نساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج4، م24، تلفون: 99451172



• منيرة صالح العراجي، أرملة: سعد سعود البطاح، 84 عاماً، (شيعت)، رجال: حطين، ق2، ش212، م54، تلفون: 94446011، نساء: صباح السالم، ق4، ش13، م10



• ناصر فهد عبدالعزيز السميط، 81 عاماً، (شيع)، رجال: الشويخ، ق4، ش أحمد الفوزان، م19، ديوان عبدالله أحمد السميط، تلفون: 99283838، نساء: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش32، م10، تلفون: 55552290



• دليل حسين إبراهيم هادي، أرملة: عبدالله فلاح فاضل العجمي، 80 عاماً، (شيعت)، رجال: القصر، ق1، ش6، م10، تلفون: 65559900، نساء: سعد العبدالله، ق9، ش945، م5



• عبداللطيف عبدالله عبدالمحسن الراشد، 77 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر اليوم)، سلوى، ق7، ش4، (المعتز)، م23، تلفون: 99052622 - 50509997



• شيخة حجي جاسم الشمالي، 60 عاماً، (شيعت)، رجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق4، ش حمزة، م18، تلفون: 51556557، نساء: الشعب، حسينية سيد شبر، ق5، ش51، م3، تلفون: 99432175



«إنا لله وإنا إليه راجعون»