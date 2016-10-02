النقد السعودية توجه بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية

وجهت مؤسسة النقد ‏بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري.

ياتي ذلك على خلفية قرارات مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والتي تضمنت الغاء وتعديل بعض البدلات وهو مايؤثر في الدخل الشهري.

يذكر ان الحد الاعلى للقروض الشخصية هي 33% من دخل المقترض وهي النسبة التي قد تزيد بسبب انخفاض وتاثر رواتب بعض المقترضين.

وجاء فى بيان أصدرته المؤسسة أنه :إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25هـ بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف. ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية:

الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة.

إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل.

مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.