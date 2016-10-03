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3/10/2016 1:55:49 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الأعلى للقضاء» يجدد رفضه لإنشاء مجلس الدولة.. «الدفاع» أنجزت كشوف تجنيس 500 عسكري.. العبيدي: لا رسوم على «عافية».. مساع كويتية - عمانية لإنهاء الحرب اليمنية


3/10/2016  الآن - صحف محلية  12:37:39 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الأعلى للقضاء» يجدد ...
من الجريدة

الجريدة

«الأعلى للقضاء» يجدد رفضه لإنشاء مجلس الدولة

 الصقر: صمت عالمي مُخزٍ تجاه جرائم الأسد البربرية

 «الدفاع» أنجزت كشوف تجنيس 500 عسكري

 الأنباء

مفاجأة لدعم محدودي الدخل والمتقاعدين

 «زين السعودية».. رخصة لكل خدمات الاتصالات و15 سنة إضافية للموبايل

 صندوق النقد يضع للكويت ضرائب على الاستهلاك والدخل

 النهار

مساع كويتية - عمانية لإنهاء الحرب اليمنية

 العبيدي: لا رسوم على «عافية»

 الراي

«النقّال» يعتقل 24 كويتياً في أميركا!

 منظمة الطيران الأميركي تمنح مطار الكويت صك «البراءة الأمنية» في فبراير 2017

 «تشاورية» مطير «الخامسة» في مارس ما لم يطرأ ما يستدعي تقديمها

 


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