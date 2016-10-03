مواطنة سعودية تنحر ابنة زوجها!

أقدمت مواطنة سعودية في محافظة الأحساء على نحر ابنة زوجها والتي تبلغ من العمر 6 سنوات صباح اليوم الاثنين، في أبشع جريمة شهدتها المحافظة.

وقامت المرأة بإلقاء جثة الطفلة في أرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن ارمكو وسط ذهول الجيران وأقارب المجني عليها.

وقد أوضح المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه في تمام التاسعة من صباح اليوم تبلغت شرطة محافظة الاحساء من احد المواطنين عن تعرض طفله تبلغ من العمر ٦ سنوات للنحر تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن .

وأضاف المتحدث انه فور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها ، حيث تبين إقدام زوجة والد الطفلة وهي مواطنه ثلاثينية على نحرها خارج المنزل، و تم القبض عليها والتحفظ على الاداة المستخدمه في الجريمة ونقل جثمان الطفلة الى المستشفى لاستكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام, وفقا لصحيفة اليوم.