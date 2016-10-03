صادرات الكويت انخفضت 25.8 % خلال الربع الثاني

قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم الاثنين إن قيمة صادارت الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 559ر3 مليار دينار كويتي متراجعة بواقع 8ر25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الادارة في بيان صحافي خصت به وكالة الابناء الكويتية «كونا» ان قيمة الواردات انخفضت بنسبة 3ر1 في المئة لتبلغ 360ر2 مليار دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي «الدولار الامريكي يعادل نحو 301ر0 دينار كويتي».

وأوضح البيان أن فائض الميزان التجاري للربع الثاني من العام الحالي بلغ 199ر1 مليار دينار متراجعا بنحو 1ر50 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ حينها 404ر2 مليار دينار.

وذكر أن حجم التبادل التجاري انخفض خلال تلك الفترة بنسبة 6ر17 في المئة ليبلغ 919ر5 مليار دينار مقارنة بنحو 185ر7 مليار دينار في الربع الثاني من العام الماضي.

وقال إن نسبة «معدل التغطية» بلغت 8ر150 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 6ر200 في المئة في الربع الثاني من 2015.

وأشار إلى أن نسبة «معدل التغطية باستثناء السلع النفطية» للربع الثاني من 2016 بلغت نحو 6ر15 في المئة مقارنة بنحو 1ر20 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن فصل «الوقود المعدني» تصدر قائمة أهم السلع المصدرة من الكويت خلال الربع الثاني من 2016 إذ بلغت قيمة الصادرات لهذا الفصل 191ر3 مليار دينار بنسبة 7ر89 في المئة.

وأضاف أن «المنتجات الكيميائية والعضوية» جاءت ثانية بقيمة 9ر77 مليون دينار وبنسبة 2ر2 في المئة ثم «اللدائن ومصنوعاتها» حيث بلغ 60 مليون دينار بنسبة 7ر1 في المئة.

وذكر ان فصل «الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاؤها» تصدر قائمة اهم السلع المستوردة في الربع الثاني من 2016 بقيمة اجمالية بلغت 6ر360 مليون دينار وبنسبة 9ر13 في المئة من اجمالي السلع المستوردة.

وقال انه اعقب هذا الفصل من حيث ترتيب اهم السلع المستوردة فصل «السيارات والجرارات والدراجات والعربات الارضية واجزاؤها ولوازمها» بقيمة 3ر379 مليون دينار وبنسبة 8ر11 في المئة تلته «الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاؤها» بقيمة 277 مليون دينار وبنسبة 5ر11 في المئة ثم فصل «المصنوعات من حديد الصب» ب 6ر135 مليون دينار وبنسبة 7ر5 في المئة.

وعن ترتيب أهم الدول المصدر إليها من الكويت في تلك الفترة «عدا السلع النفطية» افاد البيان بأن الهند احتلت صدارة قائمة تلك الدول حيث بلغت قيمة صادرات الكويت اليها 5ر62 مليون دينار تلتها السعودية ب 6ر52 مليون دينار ثم الامارات ب1ر48 مليون دينار.

وأضاف أن الصين احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة اهم الدول التي تستورد الكويت منها في الربع الثاني لعام 2016 اذ بلغت قيمة الواردات من الصين 1ر361 مليون دينار تلتها الولايات المتحدة بقيمة 2ر217 مليون دينار ثم الامارات ب 6ر215 مليون دينار ثم المانيا ب 5ر160 مليون دينار.

وذكر أن نسبة الصادرات من الكويت الى دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6ر15 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل الى 133 مليون دينار في حين بلغت حصة الصادرات الى الدول الخليجية 7ر3 في المئة من اجمالي الصادرات في الربع الثاني من 2016.

وافاد بأن نسبة المنتجات الواردة من اللوازم الصناعية بلغت 28 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وانخفضت نسبة الاغذية والمشروبات بنحو 7ر12 في المئة في حين ارتفعت نسبة السلع الانتاجية 2ر12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.