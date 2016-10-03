وفيات الاثنين 3 أكتوبر 2016

معصومة حسن حسين القطان، زوجة حمزة عباس حسين القطان، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، للنساء: القادسية، ق8، ش80، م6، ت: 94471285 – 66636676.

قطمة حنيبل غالب الخالدي، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: الرابية، ق3، ش25، م48، للنساء: الرابية، ق3، ش25، م46، ت: 99606977 – 24737577.

هيا خالد سالم الخشتي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق4، ش40، م3، ديوان الخشتي، للنساء: الجابرية، ق8، ش10، م521، ت: 97204440 – 60414000.

منيرة محمد سليمان الغانم، ارملة عبدالله محمد البداح، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: هدية، ق2، ش1، م222، ديوان ناصر البدّاح، للنساء: هدية، ق2، ش3، م103، ت: 97777321.

عايشة حمد عبدالرحمن الهطنفل السعيد، «56 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء القديمة، خلف مطافي الجهراء، ق2، ش9، م10، للنساء: الجهراء القديمة ق2، ش9، ج2، م19، ت: 99144542 – 66811349 – 55158040 – 24554384.

محمد عبدالرحمن أحمد محمد الكندري، «48 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة «اليوم فقط»، للنساء: المنقف، ق2، ش22، م21، ت: 90010210.