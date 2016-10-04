FacebookTwitterYoutubeRSS
4/10/2016 2:07:49 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرياض: «جاستا» سيُضعِف حصانة أميركا.. «العدل» توجه «الأعلى للقضاء» لإصدار بيان يدافع عن يعقوب!.. القضيبي للحكومة: إقرار لائحة هيئة مكافحة الفساد اليوم... أو المساءلة.. المعيوف يبشّر بحل أزمة البنزين


4/10/2016  الآن - صحف محلية  12:26:33 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرياض: «جاستا» ...
من جريدة النهار

الجريدة

«العدل» توجه «الأعلى للقضاء» لإصدار بيان يدافع عن يعقوب!

 عيسى الكندري يُشهر سيف «المحاسبة» في وجه المتجاوزين

 القضيبي للحكومة: إقرار لائحة هيئة مكافحة الفساد اليوم... أو المساءلة

 الأنباء

دعومات «الزراعة» تحت الدراسة

 تدوير «المواصلات» يشمل 60 مديراً ومراقباً ورئيس قسم

 «هيئة الأسواق» تنجز تحويل سوق الأوراق المالية لشركة خاصة

 الراي

المعيوف يبشّر بحل أزمة البنزين

 مفاجأة في قضية المرشد ضد... البراك

 «الداخلية»: سنتصدى لـ «الفرعيات» و«التشاوريات» أو مهما كان اسمها

 النهار

انقسام حول «طارئة البنزين» ومبادرات نيابية لـ «الترضية»

 الرياض: «جاستا» سيُضعِف حصانة أميركا

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني