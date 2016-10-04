تدريب 300 متطوعة بالداخلية لتأمين دور العبادة خلال محرم

أشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الى مشاركة عدد من المتطوعات في أعمال التفتيش الأمني والإسعافات الأولية لتأمين دور العبادة خلال شهر محرم، وذلك بعد خضوعهن لدورة تدريبية نظمها وأشرف عليها مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية العميد ركن صالح العنزي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية بالإضافة إلى التفتيش الأمني في مطار الكويت الدولي، حيث شاركت فيها 300 متطوعة تم تدريبهن في حسينية أحمد عاشور في بنيد القار وحسينية الجدي في السالمية.

ولفت العميد ركن العنزي في تصريح الى «كفاءة المتطوعات لتأمين دور العبادة من حيث التنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية الميدانية المختلفة من جهة ومع الأجهزة المعاونة والمساندة من جهة أخرى»، مشيراً بذلك إلى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى تعليماته الواضحة والصريحة لتأمين دور العبادة وتسهيل حركة الدخول والخروج بكل سلاسة ويسر وبكل رحابة صدر عملا على راحة رواد هذه الدورة»، مبيناً أن «وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد كان حريصاً على التواجد الميداني للتأكد من الجاهزية والاستعداد، كما أنه تابع آلية التنفيذ وفي تواصل دائم للاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن».

وقال إن «مديرية أمن محافظة الفروانية لديها الكثير من البرامج التدريبية والتعريفية بمشاركة الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتي تسهم في المزيد من الثقافة والتوعية للمواطنين، والتي تؤكد على حب الوطن وضرورة الوفاء والولاء له وأن يكون بحـق (كل مواطن خفير)»، مشيرا إلى أن «هذه الدورة ستتبعها دورات أخرى لإكساب الخبرات والمهارات للمتدربين».