الجوازات الجديدة.. بعهدة الخارجية لترويجها

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح زار صباح اليوم وزارة الخارجية لتسليم الجوازات الدبلوماسية والخاصة الجديدة ذات الشريحة الالكترونية المخصصة للعاملين بالسلك الدبلوماسي وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد المهندس علي المعيلي ومدير إدارة نظم المعلومات عادل القلاف حيث استقبلهم مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن اللواء الجراح سلم السفير العجران الجوازات الدبلوماسية والخاصة الجديدة الخاصة بالدبلوماسيين الكويتيين، مضيفة أن اللواء الجراح استعرض والسفير العجران آلية طباعة الجواز الجديد وشهدا تجربة عملية لذلك في مبنى وزارة الخارجية.

وأوضحت كذلك أن اللواء الجراح سلم السفير العجران نسخا أخرى من الجواز الكويتي الجديد لتقوم وزارة الخارجية بدورها بتكليف البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج لتعميم هذه النماذج على منافذ دول العالم لتعريفهم بالجواز الجديد ومضمونه حال دخوله مجال الخدمة فعليا.