وفيات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

مرزوق بشير صلبوخ فرج، 63 عاما، (شيع)، رجال: الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوفهيد، صالة دسمان، تلفون: 51540999، نساء الرميثية، ق7، شارع عبدالله الرومي، م50، تلفون: 65123420

نوير حمود الهاجري، زوجة: عبدالله القريان الهاجري، 62 عاما، (شيعت)، رجال: الدوحة، ق3، ش3، م27، تلفون: 50955990، نساء: القيروان، ق3، ش 328، م45، تلفون: 99644846

حمود مطلق حميدان المطيري، 82 عاما، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق3، ش17، م31، مقابل الدائري السادس، تلفون: 99955433، نساء: الرابية، ق3، ش 27، م12، تلفون: 99866793

عبدالله مشعل سعود الظفيري، 19 عاما، (شيع)، رجال: صباح السالم، ق13، ش2، ج10، م31، تلفون: 97888686، نساء: صباح السالم، ق9، ش3، ج11، م41، تلفون: 97614777

إبراهيم ناصر إبراهيم الصولة، 81 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: الزهراء، ق2، ش228، م9، تلفون: 99075237 - 97339338، نساء: مبارك الكبير، ق3، ش2، م72، تلفون: 99304555

عبدالرحمن إبراهيم عبدالله الأحمد، 37 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: القصور، ق7، ش8، م4، تلفون: 99842451 - 97964948، نساء: جليب الشيوخ، ق4، ش319، م19، تلفون: 24310962

إنا لله وإنا إليه راجعون