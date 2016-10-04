رئيس الفلبين لأوباما مجددًا: اذهب إلى الجحيم

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الثلاثاء في أحدث تهجم على نظيره الأمريكي باراك أوباما إن بإمكان أوباما ان 'يذهب إلى الجحيم' والاتحاد الأوروبي 'إلى المُطهر' وذلك بسبب انتقادهما لحملة حكومة مانيلا العنيفة ضد تجارة المخدرات.

وفي مؤتمر للشركات الاستثمارية بمانيلا، أكد دوتيرتي مخاطباً نظيره الأمريكي: 'أنت من الممكن أن تذهب إلى الجحيم، سيد أوباما، من الممكن أن تذهب إلى الجحيم' مضيفاً 'أنتم يمكن أن تختاروا الذهاب إلى المُطهر' في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن هجمة الرئيس الفلبيني الجديدة على الرئيس الأمريكي مع انطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة، والتي ستستمر حتى 12 أكتوبر بمشاركة نحو ألفي جندي من البلدين، وتشمل مناطق التدريبات المياه القريبة من مناطق بحر الصين الجنوبي.

وكان دوتيرتي أعلن في أحد تصريحاته السابقة أن هذه المناورات ستكون الأولى والأخيرة في عهده أي لغاية 2022، مهدداً بإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها سلفه بينينيو أكينو، التي تنص على زيادة تعداد القوات الأمريكية في الأرخبيل.