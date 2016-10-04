انتخابات الطلبة عكرت صفوها 'مشاجرة عنيفة' في الآداب

اسفرت نتائج انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن فوز قائمة الائتلافية بمقاعد الهيئة الإدارية بانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة.

وشهدت كلية العلوم الادارية اقبال كبير على التصويت وحضور طلابي حاشد، واما كلية العلوم الاجتماعية فكان الحضور الطلابي من الذكور فاق حضور الاناث في عملية التصويت. ووقعت مشاجرة جماعية بين الطلبة داخل كلية الآداب بجامعة الكويت، وتحديدا بين أنصار قائمة الائتلافية والمستقلة.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الهوشة ما نتج عنه نزيف طالبان اثنان على الأقل قبل إغلاق صناديق الاقتراع بالكلية.