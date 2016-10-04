الخالد لرجال الأمن: ضعوا أهل الكويت في أعينكم

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء الموافق 4/10/2016، بزيارة ميدانية تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار التابعة للإدارة العامة المركزية للعمليات.

وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، والمستشار الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ أحمد العبدالله الخليفة الصباح، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون الميدانيون والقيادات المختصة لفريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية والخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر محرم.



وقد استمع معالي الشيخ محمد الخالد الصباح، من الفريق الفهد لإيجاز عن الخطة التنفيذية على أرض الواقع ومدى ملائمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين

الحسينيات وروادها.

ثم قدم كل من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المختصين، كل على حدة، أبرز ملامح خططهم والاحترازات الأمنية ومستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة.

واستمع معاليه إلى تقارير مفصلة عن الإجراءات الوقائية وجهود أجهزة البحث والتحري فيها، وتواصل معالي الشيخ محمد الخالد الصباح، مع المدراء العامين للأمن العام كل على حدة بشأن خطة التوزيع والانتشار وأبرز الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ على مستوى كل مديرية أمن مكلفين بها.

كما استمع معاليه إلى خطة التأمين المرورية وانسيابية حركة السير وثبوت دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة ونطاق توزيعها وانتشارها.

وأعرب عن الشكر والتقدير للجهود الأمنية ومدى ما لمسه من مستوى الإعداد والجاهزية، متوجهاً بحديثه للقيادات الأمنية، مشدداً على أنهم يقومون بواجب تأمين أهل الكويت فضعوهم في أعينكم، ومؤكداً على ألا يغفل أحد منهم عن الالتزام بسعة الصدر والابتسامة وروح التعاون، خاصة في التعامل مع كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوصاهم بالحس الأمني ومستوى التواجد اليقظ والاستشعار الدائم لكل ملامح هذه الخطة وتفصيلاتها المختلفة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

كما تفقد معاليه بدالة هاتف الامان 112واستفسر من العاملين بها عن البلاغات التي يتلقونها، مشددا بضرورة التطوير الدائم ورفع امكانيات وكفاءة ادائها بشريا وفنيا وتنظيم اساليب عملها بشكل دائم لترقي الى مستوى تلبية تلك البلاغات والاتصالات واعطاء النتيجة حتي يشعر المواطن والمقيم بالثقة والطمأنينة واضاف معاليه إلى أن غرفة هاتف الامان تعتبر حلقة الوصل بين المواطنين والمقيمين والاجهزة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المساندة لها .

ومن جانب اخر اشار معالي الشيخ محمد الخالد الصوعلى جانب متصل قام معاليه بزيارة عدد من الحسينيات يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والقادة الميدانيين واطلع على الانتشار الامني وتوزيع القوة على أرض الواقع بما يحقق التأمين وكيفية التعامل مع الفرضيات المختلفة وكذلك خطط الاحترازات الأمنية ونطاق الإشراف والتأمين، موجهاً شكره وتقديره لأصحاب الحسينيات على تعاونهم ومساندتهم للجهود الأمنية ومختتماً جولته بإبداء عدد من الملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطة على الوجه الأكمل.

واختتم معالي الشيخ محمد الخالد الصباح جولته مبدياً بعض ملاحظاته بما يحقق تنفيذ الخطط الاحترازية الامنية على الوجه الاكمل، مع الاخذ بعين الاعتبار التعامل مع الفرضيات المختلفة بتقدير من الاجهزة الامنية المختصة وبما يحقق الأمن الشامل للحسينيات ومرتاديها.