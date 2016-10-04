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5/10/2016 12:18:49 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «مجلس العلاقات»: «جاستا» معيب ومخالف للقوانين الدولية.. مدارس «جابر الأحمد» تعاني نقصاً في المعلمين.. الغانم: متفائل بالتوافق حول «البنزين».. اللنجات الإيرانية «تخترق» ميناء الدوحة بإرساليات أسماك ... «مضروبة» !


4/10/2016  الآن - صحف محلية  11:41:59 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «مجلس العلاقات»: ...
من الجريدة

الجريدة

«مجلس العلاقات»: «جاستا» معيب ومخالف للقوانين الدولية

 الغانم: متفائل بالتوافق حول «البنزين»

 النصف: تأخر «لائحة الفساد» دليل فشل الحكومة في الإصلاح

 الأنباء

البنزين الممتاز 75 فلساً والخصوصي 90 والألترا 165

 الدَّين العام يقفز إلى 7% من الناتج المحلي و 10 مليارات سقف الاقتراض الحكومي

 الراي

اللنجات الإيرانية «تخترق» ميناء الدوحة بإرساليات أسماك ... «مضروبة» !

 ضبط مواطنين روّجا صوراً «خادشة» تحمل وجوهاً لرموز في الدولة

 الطريجي: كم أهدرت «الكويتية» في زمن «شدّ الأحزمة»؟

 النهار

شفيقة العوضي مديراً لـ «ذوي الإعاقة».. والشطي استقال لأسباب خاصة

 «بدل موقع» لمهندسي «المواصلات» بأثر رجعي

 مدارس «جابر الأحمد» تعاني نقصاً في المعلمين

 


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